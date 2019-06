Ontwikkeling Keerdok leidt tot Sfeerdok Wannes Vansina

24 juni 2019

17u19 0

Het Keerdok in Mechelen wordt op zondag 7 juli omgedoopt tot Sfeerdok. Het gaat om de eerste editie van een jaarlijks evenement. Aanvankelijk zal de focus liggen op het geven van informatie en zal de stad nauw betrokken zijn. In de toekomst moet het uitgroeien tot een op zichzelf staand volwaardig evenement met en voor de bewoners. “De omgeving staat voor grote veranderingen en we evolueren van planfase naar realisatie. Wat hier gerealiseerd gaat worden, is natuurlijk niet niks: De Eandistip, het Rode Kruisplein, site Interbeton, de Eandiswijk, Ouwen Dok… Mensen kunnen op een ongedwongen manier in een leuke sfeer komen kennismaken met heel het project”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen. Op het programma van de eerste editie staat een werfbezoek aan de Ouwen Dok (het toekomstige Hotel Van der Valk), een ecomarkt en bar en een infopunt. Inschrijven is wel verplicht en kan via www.mechelen.be/sfeerdok. Er zijn niet veel plaatsen meer.