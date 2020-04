Ontwikkelaar gezocht voor digitale Mechelenbon Wannes Vansina

27 april 2020

17u35 0 Mechelen Ontwikkelaars kunnen nog tot eind mei een offerte indienen voor een digitale Mechelenbon. Deze moet het gebruik van de Mechelse cadeaubon vereenvoudigen en zo de groei stimuleren.

De Mechelenbon, te koop bij Visit & UiT in Mechelen, werd in 2014 ingevoerd om de lokale economie te promoten. Een digitale variant moet een groter gebruik mogelijk maken.

“De Mechelenbon is een succes en stimuleert de economie in de stad. Maar met de papieren versie botsen we op onze limieten. Er is nood aan een digitale bon die voor iedereen handig is in gebruik”, zegt Economieschepen Greet Geypen.

Een digitale bon laat ook toe te verkopen aan bedrijven, wat nu omwille van de arbeidskost wordt afgehouden.

Uit een voortraject bleek er geen kant-en klare oplossing te bestaan. De partij die intekent zal dus de digitale Mechelenbon nog moeten ontwikkelen.