Ontwerpster wint prijs met waterbench: zitbank, plantenbak en regenton in één Wannes Vansina

23 januari 2020

16u25 0 Mechelen Barbara Standaert (26) heeft woensdag de Henry van de Velde Public Gold Award gewonnen met haar w aterbench, een combinatie van een zitbank, een plantenbak én een regenton.

De jonge ontwerpster uit Antwerpen won de publieksprijs van de Henry van de Velde Gold Awards 2020, de belangrijkste designprijzen in België. Dat met een eindwerk dat ze maakte voor VOMO, de Voortgezette Opleiding Meubelontwerp van Interieur, Design & Architectuur van Thomas More in Mechelen. Voor haar ontwerp ging ze op zoek naar een manier om groen een plaats te geven in een verstedelijkt landschap. Regenwater dat door het zitgedeelte sijpelt, wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton waarin de planten hun water en voedsel vinden. Onderhoud is nauwelijks nodig.

“Na mijn opleiding ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf dat mijn ontwerp op de markt wilde brengen”, vertelt de winnares. Dat werd EBEMA. Je kan kennis maken met de waterbench in de hoofdzetel in Zutendaal of bij woonwinkel Mastermeubel in Turnhout. Tot 29 maart staat de waterbench in mini-uitvoering ook in BOZAR in Brussel net als de ontwerpen van de andere winnaars. Eerder won Barbara Standaert met het meubel ook al een Fast Track Design Award. “Toch kwam de prijs als een verrassing”, lacht ze. Intussen tekende ze onder andere coworkingspace Humgy en de Take Off Bar in Gate 15, beide in Antwerpen. “Sinds juni werk ik fulltime voor mijn eigen ontwerpbureau.” Meer info: barbarastandaert.com.