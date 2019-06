Ontwerpster maakt juwelen van kindertekeningen Wannes Vansina

20 juni 2019

17u52 0 Mechelen Mechelen is een bijzondere juwelier rijker: Atelier Amulet. Oprichtster Annemarie Moerman (35) verkoopt geen eigen ontwerpen, maar werkt op vraag van de klant. Met behulp van 3D-printing maakt ze heel persoonlijke juwelen. De inspiratie kan van overal komen, zelfs van een kindertekening.

De Mechelse is maatschappelijk assistent van opleiding en werkte tot februari vorig jaar in vast dienstverband bij VDAB. “Een superwerkgever. Ik had er toffe collega’s, werkte aan boeiende projecten, mocht samenwerken met werkgevers en hoorde hun interessante verhalen. Tien jaar geleden dacht ik ‘binnen’ te zijn en er te zullen werken tot mijn pensioen.”

Toch veranderde ze van gedachte. Ze nam tijdskrediet. De dader: een boek. “Ik las in ‘Klaar voor de 21ste eeuw’ onder meer over 3D-printing. Ik vond dat zo interessant dat ik er mij in ben gaan verdiepen.” Ze las er meer over, leerde werken met verschillende softwareprogramma’s en legde bedrijfsbezoeken af. “Ik zie ze nog kijken: wat komt dat madammeke met haar vroege midlifecrisis hier doen”, lacht ze.

Intussen kent de wereld van 3D-printing nog maar weinig geheimen voor haar. Pas in tweede instantie begon ze zich af te vragen wat ze ermee zou gaan doen. Annemarie kwam bij juwelenontwerp uit. Haar ontwerpen, vaak op basis van scans, drukt ze met een 3D-printer af in een soort van was waarmee ze vervolgens naar een gieterij gaat om het in zilver of goud te laten gieten. Met vijlen komt ze uiteindelijk tot het eindresultaat.

Buildrager

Haar eerste ontwerp: een sleutelhanger met de beeltenis van de Buildrager, een beeld voor de havenarbeiders dat tot voor kort aan het stadhuis van Antwerpen stond. “De familie aan de kant van mijn moeder zijn havenarbeiders. Ik maakte een sleutelhanger in brons als cadeautje voor kerstmis, maar heb er intussen 200 van verkocht. Havenarbeiders kunnen zich identificeren met dat beeld”, verklaart ze het succes.

Doorgaans maakt ze exclusieve, heel persoonlijke juwelen. “Ik tegenstelling tot de meeste andere juweliers probeer ik niet mijn eigen ontwerpen te verkopen, maar werk ik omgekeerd. Mensen die met een idee voor een juweel in hun hoofd zitten, kunnen naar mij toekomen en dan probeer ik een antwoord te vinden.” Ze toont de ineengestrengelde handen van een koppel, gemaakt met een 3D-scan van de echte handen.

Kindertekening

Een ander juweel werd gemaakt op basis van … een kindertekening. “Dit portret maakte mijn dochter Louise van mij toen ze 4 was”, legt ze uit. “Een ander juweel maakte ik van een kindje dat zijn familie had getekend. Ze hielden elkaars handen vast, de haren stonden recht omhoog. Een prachtig beeld van verbondenheid, authentiek en grappig. Daar moest ik niks aan toevoegen.”

Onder een andere merknaam wil ze binnenkort ook met een rouwcollectie komen. Ze toont twee ontwerpen. Een toont het profiel van haar papa – gelukkig niet overleden – een ander is een esdoornzaadje met in het zaadje de as van de overledene.

Atelier Amulet heeft geen winkel, enkel een etalage met prototypes in de Sint-Katelijnestraat. Op termijn hoopt ze er wel een te kunnen openen en daar dan ook ambachtelijke juwelen te kunnen aanbieden. Momenteel volgt de juwelier nog een opleiding aan het IKA.

Meer informatie op www.atelieramulet.be.