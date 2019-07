Ontsnapt aapje Planckendael weer herenigd met familie. “De kleine avonturier zette even de hele dierentuin op z’n kop.” Wannes Vansina

22 juli 2019

13u51 1450 Mechelen Zoo Planckendael stond maandagvoormiddag op stelten. Kuifmakaakaapje Rojo was van zijn eiland ontsnapt en nergens meer te bespeuren. Met man en macht werd gezocht naar het diertje, tot een fietser het zag zitten op het dak van een woning aan de kanaal Leuven-Dijle. De dierenarts kon het verdoven waarop het aapje kon worden herenigd met zijn moeder. Gevaar voor de bezoekers was er niet.

De kuifmakaken verblijven op een eiland nabij de Aziatische serre. Rojo is nog een jong dier: drie jaar oud en zo’n 20 centimeter groot. Om iets na 10 uur bleek het dier te zijn verdwenen. Even vreesden zijn verzorgers dat het klein aapje al spelend in de gracht rond het eiland was gesukkeld en verdronken. Een grondige inspectie deed daarna al snel vermoeden dat het aapje van het eiland af geraakt was.

“Niet gevaarlijk”

Bezoekers en omwonenden werden opgeroepen om uit te kijken naar het bange diertje. Ook de politie werd ingeschakeld. “Het dier, met zwarte vacht, is op zich niet gevaarlijk. Maar we vragen met aandrang het niet in het nauw te drijven. Dieren zijn altijd onvoorspelbaar, zeker in een onbekende situatie. Zie je het dier bel dan de politie van Mechelen”, luidde de oproep van de zoo.

Vermoed werd dat het dier niet ver kon zijn. “Makaken zijn erg schuw. Omdat het aapje erg gehecht is aan zijn moeder, verwachtten we dat het in de buurt van zijn verblijf zou blijven”, zegt woordvoerder Ilse Segers. Dat bleek rond het middaguur ook zo te zijn. Een alerte fietser zag het aapje rond het middaguur op het dak van een huis op de Vaartdijk zitten, niet ver van zijn eigen verblijf.

Perimeter

De politie stelde een perimeter in. “We wilden het dier ter plaatse houden om daar dan de verdovingswerkzaamheden te kunnen opstarten. Belangrijk was dat dit in alle rust kon gebeuren. We wilden niet dat het zou schrikken van voorbijgangers op het jaagpad”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.

De dierenarts van Planckendael kon het diertje van op afstand verdoven. Een brandweerwagen met ladder kwam ter plaatse om het verdoofde aapje op te vangen. Het aapje sprong uiteindelijk zelf naar beneden en kon dan door de verzorgers met een net gevangen worden. Rojo liep geen verwondingen op aan zijn uitje en kon vervolgens worden herenigd met de vier andere makaken in het verblijf: moeder, vader en de andere kleintjes Quany en Tika. “De kleine avonturier zette even de hele dierentuin op z’n kop. Eind goed, al goed!”, lacht Segers.

“Geen gebreken”

Vraag blijft hoe het aapje in kunnen ontsnappen. Volgens Planckendael vertoont het verblijf alleszins geen gebreken. “Zeker zo’n kleintje kan erg ondernemend zijn. Heeft het een takje als werktuig gebruikt? We gaan zeker uitzoeken wat er exact gebeurd is”, besluit ze.

Deze voormiddag is een kuifmakaak (jong aapje: tussen 30 en 40 cm) ontsnapt uit @zooplanckendael #Muizen #Mechelen.

- Bij aantreffen, niet benaderen. (In het nauw gedreven kan het dier agressief zijn.)

- Wel onmiddellijk onze meldkamer contacteren 015/464.464.

- Naam: Rojo. pic.twitter.com/c3lFgYLuSg pzMechelenWillebroek(@ PolitieMeWi) link