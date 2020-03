Ontdek Technopolis nu ook virtueel Kristof De Cnodder

30 maart 2020

13u05 0 Mechelen Technopolis in Mechelen biedt bedrijven en organisaties via zijn website een interactieve 360 graden tour in 3D aan. Op deze manier kunnen potentiële bezoekers alle twaalf evenementenzalen virtueel ontdekken.

In het kader van de coronacrisis is ook Technopolis dezer dagen gesloten. Het interactieve doe-centrum voor wetenschap en technologie wil toekomstige bezoekers wel warm houden via het internet. “Wie dat wil, kan nu vanuit zijn ‘kot’ de evenementenzalen al eens ontdekken, om na de coronacrisis eventueel iets te boeken”, laat Technopolis weten.

Technopolis zette de jongste jaren fel in op het organiseren van bedrijfsevents en het is in eerste instantie de doelgroep van de ondernemingen die men met de virtuele bezoeken wil bereiken. Technopolis was al bezig met het implementeren van de nieuwe tool, maar door de coronamaatregelen kwam alles in een stroomversnelling.

www.technopolis.be/evenementen