Onderzoeksteam ondervraagt Mechelse moordverdachte (20) in Noorwegen Tim Van der Zeypen

27 juni 2019

12u00 0 Mechelen Een delegatie van het Mechelse gerecht is afgelopen week afgezakt naar Noorwegen om er de twintigjarige Mavakeli Lindén te ondervragen. De twintiger zit er in de gevangenis voor de moord op een 24-jarige Noor maar wordt ook genoemd in het onderzoek naar de moord op de Mechelse Johanna Jostameling (58). Veel liet de twintiger niet in zijn kaarten zien. “Hij heeft zich grotendeels gehouden aan zijn zwijgrecht”, bevestigt het parket.

Zowel onderzoeksrechter Kris Lavens als een parketmagistraat stapten vorige week op het vliegtuig naar Noorwegen. Het doel van de rogatoire commissie was om Makaveli Lindén op te zoeken in de gevangenis en hem te ondervragen. De twintigjarige Zweed zit in de Noorse gevangenis voor de moord op Heikke Bjorklund Paltto (24). Na die moord sloeg de twintigjarige op de vlucht via zijn thuisland én Mechelen naar het zuiden van Frankrijk.

Internationaal geseind

In Mechelen wordt Lindén genoemd in het onderzoek naar de moord op Johanna Jostameling én een brutale straatroof op de fietsostrade op een jonge student. Na de feiten in Noorwegen stond de twintiger al internationaal geseind maar het was pas nadat hij zijn gsm-toestel, vermoedelijk na de moord op Johanna, had opgezet in Mechelen dat de politie hem kon oppakken. Dat gebeurde onder groots machtsvertoon aan het station van Lyon.

Gezondheidsproblemen

Sindsdien zat hij tot midden april 2019 in een Franse gevangenis. Onder meer in afwachting voor zijn uitlevering naar Noorwegen. Dat liep vertraging op omdat de twintiger problemen met zijn gezondheid ondervond. De jonge Zweed werd in Lyon al een keer verhoord door Belgische speurders en voor zijn betrokkenheid in het onderzoek naar de moord en straatroof. Toen beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Zwijgrecht

Ook tijdens het verhoor van de Mechelse onderzoeksrechter in Noorwegen leek de twintiger niet mee te willen werken. “Tijdens dat verhoor heeft hij de kans gekregen om zijn versie van de feiten te geven”, gaat het parket verder. “Hij heeft zich grotendeels gehouden aan zijn zwijgrecht en hield het voor de rest op geen commentaar.” Het Mechelse gerecht blijft dus nog met heel wat vragen achter. Zo is nog steeds niet bekend waarom de man in Mechelen was, hoe hij Johanna ontmoette en wat zijn mogelijk motief was.

Uitlevering?

De man werd nog niet in verdenking gesteld voor zijn mogelijke betrokkenheid in het Mechelse dossier. Binnenkort zal de Mechelse onderzoeksrechter een officiële aanvraag indienen om hem uit te leveren aan ons land. Dan pas zal de twintigjarige Lindén officieel in verdenking kunnen worden gesteld. ”De kans is groot dat die er pas komt na de procedure in Noorwegen”, besluit het parket.