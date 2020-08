Onderzoeksrechter houdt Roemeense winkeldieven aan Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

13u25 1 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee Roemeense winkeldieven aangehouden. Ze worden verdacht van enkele winkeldiefstallen.

De politie kon het duo opmerken dankzij een hit van een ANPR-camera op de Brusselsesteenweg. Even later merkte een patrouilleploeg het voertuig van de twee mannen aan in het de binnenstad. “De betrokken verplaatsten zich op een atypische manier in de Bruul en gingen vervolgens terug naar hun voertuig”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop werd er door onze collega’s overgegaan tot een controle.”

In de wagen troffen de agenten naast de twee Roemenen ook nog enkele kledingstukken aan. De veiligheidslabels waren eraf gehaald en de betrokkenen konden geen aankoopbewijzen voorleggen. “De goederen zijn afkomstig van een handelszaak in de Bruul”, gaat Van de Sande verder. “Zowel het voertuig als de goederen werden in beslag genomen.” Na de arrestatie van de mannen en hun verhoor bij de politie, werd ze gisterennamiddag een tweede keer gehoord door de onderzoeksrechter.

Die besloot om beide verdachten van achttien en 39 jaar oud aan te houden. Volgende week verschijnen ze voor de raadkamer.