Onderzoeksrechter houdt coronaspuwer (19) aan: “Eerst spuwde hij, daarna hoestte hij in de richting van de politie” Tim Van Der Zeypen

02 april 2020

14u15 0 Mechelen Een negentienjarige jongeman uit Mechelen is door onderzoeksrechter Philippe Van Linthout aangehouden en opgesloten in de gevangenis. De tiener werd gisteren gecontroleerd in het kader van een controleactie van de politiezone Mechelen-Willebroek. Nadat hij eerst spuwde, hoestte hij vervolgens in de richting van de agenten.

De politiepatrouille merkte de Mechelaar woensdag op ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Hij verplaatste zich in een auto met een inzittende. “De negentienjarige bleek een voorlopig rijbewijs te hebben en mocht geen passagiers veroveren”, vertelt woordvoerder Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Bovendien overtrad hij ook de coronamaatregelen. De passagier bleek zijn neef te zijn en geen huisgenoot. Ze maakten overigens eens nutteloze verplaatsing.” Dit bleek overigens niet de eerste te zijn. Hij kreeg eerder al drie gelijkaardige proces-verbalen omdat hij de opgelegde maatregelen niet naleefde.

Toen de politie de pv's aan het opstellen was, begon de tiener zich verbaal agressief te gedragen. Zo schold hij de politie uit. Toen de politie-inspecteurs hem wilden arresteren, spuwde hij naar hen. “Even later leek het alsof de verdachte was gekalmeerd maar alsnog hoestte hij met opzet in de richting van de politie", vult de parketwoordvoerder nog aan. De man werd aangehouden en het parket werd ingelicht. “Tijdens deze coronacrisis treden wij streng op tegen mensen die bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers” luidt het nog. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.”

In de loop van donderdag werd de tiener voor de Mehelse onderzoeksrechter gebracht. “Die besloot om hem na verhoor aan te houden wegens een bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen”, besluit Aerts. Volgende week dinsdag zal hij voor de raadkamer verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de tiener langer in de cel moet blijven of niet.