Onderzoek naar langere afslagstrook op Liersesteenweg?





Wannes Vansina

03 september 2019

16u57 0 Mechelen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt of er een oplossing kan komen voor het fileleed op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. Bestuurders richting Mechelen staan daar vaak lang aan te schuiven.

Het verlengen van de afslagstrook naar de R6 zou mogelijk soelaas brengen. “We gaan bestuderen wat we qua infrastructuur nog kunnen doen, maar dat vraagt ruimte”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Antwerpen. Een wijziging aan de verkeerslichten kan volgens de woordvoerder niet. “Daar zitten we op de limiet aan wat met lichten kan worden geregeld.” AWV krijgt regelmatig klachten over de situatie.