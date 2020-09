Onderzoek naar faillissement FNG-Group: voormalig manager Penninckx opgesloten in de gevangenis na schending voorwaarden Tim Van Der Zeypen

12 september 2020

16u35 0 Mechelen Voormalig manager van modegroep FNG, Dieter Penninckx, is vrijdag opgesloten in de gevangenis. Ook zijn vrouw werd aangehouden. Zij kreeg een enkelband. Beiden werden eind augustus al in verdenking gesteld in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de modegroep.

Begin augustus raakte bekend dat de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl, een gerechtelijk onderzoek had opgestart naar modegroep FNG. Het deed dat nadat beursautoriteit FSMA (Financial Services and Markets Authority) een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie had gevoerd en dat dossier had overgemaakt aan het parket.

In de loop van het onderzoek voerde de politie op vraag van de Mechelse onderzoeksrechter een zevental huiszoekingen uit. Het voormalig managementteam van de FNG-group, waaronder Dieter Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en Manu Bracke, werden eind augustus verhoord door de onderzoeksrechter en officieel in verdenking gesteld voor een hele waslijst aan strafbare feiten.

Enkelband

Zo worden de drie verdacht van valsheid in geschriften, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Na hun eerste verhoor bij de onderzoeksrechter werden ze allen vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Gisteren werden zowel Penninckx als zijn vrouw opnieuw opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht. Naar verluidt omdat beiden hun opgelegde voorwaarden niet naleefden en deze hadden geschonden. Penninckx werd na zijn voorleiding opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Zijn vrouw kreeg een enkelband.

Lopend onderzoek

Woordvoerster Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigt enkel dat er gisteren twee nieuwe voorleidingen waren in het onderzoek en de onderzoeksrechter na verhoor één van hen liet opsluiten in de gevangenis. Alsook dat de tweede verdachte naar huis werd gestuurd met een enkelband. “In belang van het lopende onderzoek geven we geen verdere details”, luidt het nog.

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet door de lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek en onder leiding van de onderzoeksrechter Byl. Na het faillissement van FNG, nam kledingketen JBC onder meer CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge over.