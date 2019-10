Onderwijsdirecties KITOS willen ‘deep democracy’ in klas Wannes Vansina

10 oktober 2019

De leden van de directiecomités van de KITOS-scholengroep hebben zich de voorbije dagen ondergedompeld in ‘deep democracy’ tijdens een opleiding. Dat is een methode waarin zowel de stem van de meerderheid als van de minderheid mee wordt genomen in besluitvorming. Bedoeling is dat de directeurs deze nu gaan toepassen in de eigen school tot op klasniveau. “In de 21ste eeuw hebben jongeren nood aan scholen waar er echt naar hen geluisterd wordt, waar verschillende meningen tellen, waar ruimte gegeven wordt aan verschillende perspectieven. Leerlingen willen graag samen bouwen aan een veilige schoolcultuur”, luidt het. KITOS bestaat twee jaar en omvat 14 secundaire en basisscholen in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Tisselt en Blaasveld.