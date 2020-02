Onderwijsbeurs informeert over scholenaanbod en digitaal aanmeldsysteem Wannes Vansina

13 februari 2020

De onderwijskoepels organiseren op woensdag 19 februari in samenwerking met de stad Mechelen en de CLB’s een gezamenlijke beurs in Technopolis. Meer dan 8.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn uitgenodigd om kennis te maken met de scholen uit de ruime regio. Naast de instellingen wordt ook het digitaal aanmeldsysteem voor alle inschrijvingen in Mechelen, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver en Kapelle o/d Bos voorgesteld. Ouders dienen het te gebruiken tussen 30 maart en 24 april om hun kind in te schrijven in de secundaire school (meer info via www.mechelen.be/inschrijvingen-secundair). De onderwijsbeurs is geopend van 14 tot 19.30 uur.