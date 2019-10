Ondernemersplatform #project2800 wil sparren met lokale besturen Wannes Vansina

10 oktober 2019

14u19 2 Mechelen Ondernemers uit het Mechelse hebben #project2800 opgericht: een “sparringpartner voor de lokale besturen”, die het ondernemingsklimaat in de regio wil bevorderen.

“Als ondernemers ondervinden wij dagelijks dat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de lokale overheid vaak over een hobbelig parcours loopt”, zegt voorzitter Kurt Geens. “Dat is geen kwestie van slechte wil, maar eerder van onvoldoende begrip en kennis. Met ons onafhankelijk ondernemingsplatform reiken wij de hand uit om samen beter te doen.”

Volgens bestuurslid Rudy Van Camp geeft een parafrasering van de beroemde uitspraak van John F. Kennedy de doelstelling goed weer: ‘Vraag niet wat de lokale overheid kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor de lokale overheid’.

Vastgoed

#project2800 ontstond in de vastgoedwereld, maar wil ook thema’s als mobiliteit, veiligheid en tewerkstelling aanpakken. Geens benadrukt dat er geen commerciële belangen spelen. “We willen het algemeen belang dienen. Op die manier gaan we er allemaal op vooruit.” Het richt zich op de stad Mechelen, alle buurgemeenten en Putte.

Tom Laveren, directeur van Voka – KvK Mechelen-Kempen, zegt graag mee de schouders te zetten onder #project2800 en ook Mechels schepen Greet Geypen is overtuigd van de meerwaarde. “Het samen zoeken naar oplossingen, is een belangrijk uitgangspunt. Initiatieven die hiertoe bijdragen, kunnen we alleen maar toejuichen.”

Congres

Het eerste wapenfeit van #project2800 wordt het eerste Mechels congres over vastgoed volgende week donderdag in het Verelst Kaffee in de hoofdtribune van KV Mechelen. Meer info op www.project2800.com/congres.