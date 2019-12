Ondernemershuis Oh! sluit eind 2021 de deuren Wannes Vansina

13 december 2019

12u54 0 Mechelen Het Mechelse ondernemershuis Oh! in de Kanunnik De Deckerstraat sluit eind 2021 de deuren. De meeste contracten met de huidige gebruikers zijn dan afgelopen.

Maandag maakte het stadsbestuur bekend dat het het Oh! gaat stopzetten en het gebouw verkopen. “Als starters een prioriteit zijn, waarom verkopen we dan het Oh!?”, speelt schepen van Economie Greet Geypen zelf advocaat van de duivel. “Wel: omdat we de werking willen uitbreiden, verdiepen en optimaliseren.”

Maar dan wel op een andere locatie en op een andere manier. “Het Oh! verhuurt kantoren en coworking ruimte. Tien jaar geleden was daar nood aan, maar intussen werden de taken overgenomen door de private markt. Dit is geen kerntaak meer van de stad”, zegt Geypen.

Circulaire economie

Het personeel van het Oh! zal verhuizen naar De Potterij, aan de Hanswijkstraat. De stad wil daar inzetten op creatieve en innovatieve ondernemers uit de circulaire economie. “We gaan daar naar een nieuwe renovatieverhaal en laten ons inspireren door het verhaal van BlueCity in Rotterdam”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie.

De contracten van de huidige gebruikers van het Oh! zullen tegen eind 2021 zijn afgelopen. Het ondernemershuis deed sowieso aan kortverhuur. “Slechts een paar contracten moeten vroegtijdig worden beëindigd”, aldus Geypen.