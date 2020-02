Ondernemers starten #TROUWLOCAL: “Voor wie lokaal wil trouwen” Wannes Vansina

20 februari 2020

21u02 0 Mechelen Dertien enthousiaste ondernemers uit Mechelen hebben zich verenigd onder de noemer #TROUWLOCAL. Samen presenteren ze zich als de oplossing voor Maneblussers met huwelijksplannen.

Het idee komt van Els Van den Berghen. Menige bruid draagt een hoed of handtas van haar makelij en met de toenemende aandacht voor winkelhieren, bracht haar dat op het idee voor #TROUWLOCAL. “Daarop zijn we in ons adressenboek gedoken en hebben we collega-ondernemers gecontacteerd.”

Het resultaat is een folder met daarin dertien namen. “Het gaat van een trouwlocatie over catering tot juwelen. Als Mechelse ondernemers mag je elkaar wat ondersteunen”, zegt Van den Berghen, die aangeeft dat het nog maar om een eerste selectie gaat.

Samenwerking

Volgens Fatima Bouzambou van Couzina speelt het initiatief in op een trend. “Vroeger trok wie trouwde naar een zaal die dan ook de catering en inrichting voor zijn rekening nam. Nu stellen mensen graag alles zelf samen. Samenwerking is waar we naartoe moeten willen we als kleine zelfstandigen kunnen bestaan.”

De Rode Schaar schaart zich graag achter #TROUWLOCAL. “We maken bruidsjurken en krijgen vaak de vraag om tips. Nu kunnen we de folder geven”, zeggen Guanita Lesage en Joleen Clymans. “Het is fijn samen te werken. We zijn geen concurrenten.”

Warm Welkom Weekend

De tien andere namen zijn Cassari (trouwkostuums), Cazaar (huwelijksfotograaf), De Kapel (trouwlocatie), Josien Baeten (ringen), Mona (kapper), Niki’s Bakery (bruidstaarten), Studio Cara (make-up), Table Tableau (event styling), Vincent Moens (bloemen) en Zomemento (ceremoniesprekers).

Op zondag 29 maart stellen de ondernemers zich tijdens het Warm Welkom Weekend voor op de IJzerenleen.