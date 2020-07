Ondernemer opent winkel met schoolbenodigdheden op IJzerenleen Wannes Vansina

18u24 0 Mechelen De Mechelse ondernemer Johan Van der Taelen (51) opent morgen zaterdag ’t kofschip 2.0, een winkel met school- en kantoorbenodigdheden in de IJzerenleen.

Het gaat snel voor Van der Taelen. Nog maar begin dit jaar richtte hij de besloten vennootschap Coprintin op, dat inktpatronen en toners, kantoormateriaal en drukwerk levert aan bedrijven.

“’t kofschip 2.0 is een zijtak, omdat er vraag naar is. In de Mechelse binnenstad is er zo geen winkel. Ik start met een pop-up tot eind december en als deze goed werkt, blijft de winkel.”

Het ging heel snel. “Vorige week ben ik beginnen rondbellen. De vzw Mest had geen geschikt pand, maar al snel kwam ik bij het vroegere Dori op de IJzerenleen uit. De dag erna hebben we het contract getekend, op een week tijd was de winkel ingericht.”

’t kofschip is officiële verdeler van Atomaschriften en verkoopt verder schoolmateriaalsals rekenmachines, kaften, vulpennen potloden, notitieboekjes en ‘Covid-19-materiaal’.

De naam werd overigens niet toevallig gekozen. “Heel vroeger is er een winkeltje in Mechelen geweest dat vulpennen verkocht. Dat was ’t kofschip.”