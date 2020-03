Exclusief voor abonnees Onderneemsters slaan handen in elkaar: “Mensen thuis blij maken” Wannes Vansina

16 maart 2020

15u02 3 Mechelen Vier jonge Mechelse onderneemsters hebben afgelopen weekend ‘Happy at Home’ gelanceerd. Dat is een pakket met vegan en glutenvrij lekkers en een boeketje bloemen. Hun missie: mensen blij maken, ook al zitten ze dan thuis in quarantaine. Knap, want voor de vier zelf komt de coronapandemie extra hard aan. De jongste zaak is een paar dagen open, de oudste nog geen jaar.

Het initiatief voor ‘Happy at Home’ komt van bloemiste Lise Duchateau (27). Zij opende vorige woensdag Sunkissed Flowers in de Onze-Lieve-Vrouwestraat (op de plek van het vroegere Zahia) nadat ze eerder een werkruimte had in de Adegemstraat.

Van slechte timing gesproken, maar ze blijft niet bij de pakken zitten. “Ik was vrijdagochtend in Kato Gâteaux om uitbaatster Kato een allerlaatste keer te steunen door er te gaan ontbijten en een koffie te gaan drinken. Ik stelde voor om samen te werken. Samen kunnen we veel meer mensen bereiken dan alleen”, vertelt Lise.

Bountytaart

Al snel sprongen ook The Kind Coconut en LIEF op de kar. Happy at Home was geboren. Het pakket bevat een stuk bountytaart en bakmix van Kato Gâteaux, een Oosterse quinoasalade en sapje van LIEF, een rainbow pokébowl van The Kind Coconut en een boeketje bloemen van Sunkissed Flowers. Bestellen kan tot en met woensdagavond 18 uur via 2800happyathome.be, voor 47 euro.

