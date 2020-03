Ondanks coronavirus voert politie alcoholcontroles uit: “Werking wordt gewoon verdergezet, maar met de nodige beschermende maatregelen” POLITIE CONTROLEERT 948 CHAUFFEURS: 35 ERVAN ZIJN POSITIEF Tim Van Der Zeypen

16 maart 2020

16u00 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft het afgelopen weekend 948 ademtests uitgevoerd. Ondanks het coronavirus blijft de politie zijn werking dus gewoon verderzetten. 35 chauffeurs testten positief. Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Net zoals tijdens andere weekends heeft de politie ook dit weekend op verschillende locaties een drugs- en alcoholcontrole gehouden. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande werd er steeds rekening gehouden met de nodige beschermende maatregelen.

“Zo werd er gewoon geblazen zoals ander keren, maar gebeurde de ademanalyse in tegenstelling tot andere keren niet in onze commandowagen”,klinkt het. “Als er nadien een verhoor moest gebeuren, gebeurde dat daar wel. Alleen werd er dan niet over elkaar gezeten. Om het fysieke contact zoveel mogelijk te beperken.”

Negen rijbewijzen

Ondanks de oproep van de federale regering om zoveel mogelijk thuis te blijven en de sluiting van de horeca, hadden de agenten het afgelopen weekend nog behoorlijk druk. Negen chauffeurs mochten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen.

“Zes chauffeurs bleken onder invloed te zijn van cannabis of cocaïne. Bij één chauffeur werd er een fles lachgas aangetroffen", zegt Van de Sande. “Deze werd in beslag genomen en de chauffeur kreeg een extra proces-verbaal. Hij was overigens nog maar in het bezit van een voorlopig rijbewijs.”

Verkeersongeval

Verder had één chauffeur te veel gedronken. Hij bleek 2,1 promille in zijn bloed te hebben. Het equivalent van ongeveer tien glazen alcohol. De man veroorzaakte een ongeval op de Brusselsesteenweg. Twee chauffeurs hadden dan weer zowel alcohol als drugs in hun bloed.

“Een van deze chauffeurs had naast cannabis ook 1,9 promille in zijn bloed. Hij had enkel een voorlopig rijbewijs”, aldus Van de Sande nog. “De andere gaf toe vijf tot zes lijntjes cocaïne te hebben gesnoven. Hij bleek 1,2 promille in zijn bloed te hebben.”

Al ingetrokken

De politie nam tot slot nog negen rijbewijzen in voor drie uur. Veertien chauffeurs leverden hun rijbewijs in voor drie uur. De politie wilde ook nog het rijbewijs intrekken van drie andere chauffeurs maar die hun rijbewijs bleek al te zijn ingetrokken.

Twee van hen waren onder invloed van drugs, de derde had bovendien ook te veel gedronken. “De wagens werden aan de kant gezet met een stuurstang”, zegt Van de Sande. “Alleen merkten we een van hen een half uur later opnieuw op. Deze keer met een andere auto.”

Handgel

Intern had de politie naast de algemene richtlijnen ook al enkele beschermende maatregelen getroffen. Die traden vorige week al in werking. “In de politiecombi’s zijn mondmaskers voorzien en onze agenten kregen een handgel mee om hun handen te desinfecteren mee”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. “Verder raden we aan om de handen meermaals te wassen, geen handen te geven en hebben we het aantal stoelen in onze vergaderruimtes en refters gehalveerd, zodat de nodige afstand kan worden gehouden.”