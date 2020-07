Onbekende steelt identiteit van schepen Koen Anciaux (sp.a): “Vies gevoel” Wannes Vansina

26 juli 2020

19u35 0 Mechelen Mechels schepen Koen Anciaux is het slachtoffer geworden van identiteitsdiefstal. Een onbekende deed zich op Instagram als de politicus voor en vroeg zijn vrienden om hun gsm-nummer. De politie start een onderzoek.

Anciaux merkte zaterdagvoormiddag dat er wat loos was, omdat hij verschillende berichten kreeg van vrienden. Iemand had hen als ‘Koen Anciauxx’ – met dubbel xx dus - een bericht gestuurd. “De persoon gebruikte een bijna exacte kopie van mijn profiel”, doet de schepen het verhaal.

“Hij vroeg: ‘Kun je mij uw gsm-nummer schrijven?’ Veel mensen hadden onmiddellijk door dat er iets mis was en zijn daar niet op ingegaan, andere deden het wel en kregen een sms met een code met de vraag om die in te geven op de pagina. Sommige dachten dat het een spelletje was en hebben dat tot twee keer toe gedaan, al doe ik aan zo’n spelletjes nooit mee.” Wat precies de bedoeling was, is nog onduidelijk. Instagram verwijderde intussen het account, de politie stelde volgens Anciaux een onderzoek in na verschillende meldingen.

Geen nadeel

“Was dit om mij te jennen? Om mensen uit mijn vriendenkring hun gegevens te ontfutselen? Ik heb er het raden naar. Hopelijk heeft niemand schade geleden. Het is een vies gevoel, ook al heb ik er zelf geen nadeel van ondervonden. Integendeel, het positieve is dat ik nog eens contact heb gehad met mensen die ik al lang niet meer had gehoord of gezien.”

Het is niet de eerste keer dat iemand anders zich als Koen Anciaux voordoet. “In Frankrijk heeft ooit iemand mijn foto’s gebruikt op zijn nepprofiel.”