Onbekende smeert product over bestelwagen: “Stuk verflaag volledig weg” Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

18u30 0 Mechelen De 51-jarige Anil uit Mechelen wil andere mensen waarschuwen. Afgelopen weekend smeerde een onbekende een smurrie over de bestelwagen van haar en haar man. De schade is best groot.

“We hadden zaterdagavond onze wagen geparkeerd langs de Koningin Astridlaan en toen we ‘s anderendaags opnieuw wilden vertrekken, merkten we de schade op”, getuigt Anil. Zowel op de zijkanten als op de achterdeur was er een deel van de verflaag verdwenen. Zelf veronderstellen Anil en haar man dat een onbekende een bijtend product over het voertuig had gegooid. “Maar waarom weten we niet", zucht Anil.

Maandag werd er klacht ingediend bij de politiezone Mechelen-Willebroek. Er is nu een onderzoek lopende. “Het hangt hier in de straat vol camera’s. We hopen dat de daders snel kunnen worden geïdentificeerd”, aldus de 51-jarige. Zij namen inmiddels ook contact op met een garage om hun bestelwagen zo snel mogelijk te laten herstellen en willen andere mensen waarschuwen.

“Het is een bijzondere daad van vandalisme. Meestel gooien ze een ruit stuk, vernielen ze autospiegel of trekken ze krassen. Dit is heel vreemd”, besluit Anil. “Ook de politie liet ons weten dat ze dit nog niet hebben gezien."