Omleiding Merodestraat zorgt voor verwarring: Overtreders krijgen geen boete Wannes Vansina

26 februari 2020

Vanaf vandaag diende het verkeer richting Mechelse Grote Markt via de Frederik de Merodestraat te rijden ten gevolge van werkzaamheden aan het vroegere Baby-Diana in de Sint-Katelijnestraat, maar daar liep het ten gevolge van onduidelijke signalisatie mis. De signalisatie van de autoluwe binnenstad was nog actief, wat voor verwarring zorgde bij bestuurders. “Alle overtredingen die werden vastgesteld en die te wijten zijn aan deze onduidelijkheid komen te vervallen, uit begrip voor de tijdelijk moeilijke en verwarrende situatie”, meldt de politie. De fout werd intussen rechtgezet. De omleiding dient nog te worden gevolgd tot en met vrijdag.