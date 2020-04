Oma Bea (68) hangt lintje aan Kraanbrug voor elke dag ze kleinzoon niet ziet: “Ik stop pas wanneer ik hem weer

Wannes Vansina

07 april 2020

17u46 8 Mechelen Maneblussers hebben ze mogelijk al zien hangen: aan de Kraanbrug wapperen een heleboel witte linten in de wind. Bea Vancamp (68) knoopt elke dag ze haar twee kinderen en kleinzoon Louie niet kan zien, eentje aan de reling. Dinsdag hing ze de 25ste strook stof. Ze hoopt dat niet alleen zijzelf, maar ook andere grootouders er moed uit putten. “Hopelijk valt alles snel in de plooi en hoef ik de brug niet helemaal vol te hangen.”

Kleine Louie is zeven maanden en woont op tien minuten wandelafstand, maar zijn oma kan hem door de coronacrisis nu niet zien. “Dat kind ontwikkelt zich. Hij zit sinds kort mooi recht, rolt op zijn buikje. Dat niet kunnen meemaken, voelt niet goed. Mijn dochter stuurt wel foto’s en we bellen, maar dat is niet hetzelfde”, getuigt Bea.

Ze zag Louie deze week nog, maar van aan de andere kant van de brug. De familie neemt, hoe moeilijk ook, social distancing ernstig. “Dat kind heeft er natuurlijk geen flauw benul van. Hem te zien deed mij goed, maar aan de andere kant ook pijn. De dag dat ik hem terug mag vastpakken, stop ik met lintjes hangen.”

Ze moet niet alleen haar kleinzoon missen, ook haar dochter en zoon. Die laatste heeft ze sinds de feestdagen niet meer gezien. “Hij maakte op het moment van de corona-uitbraak een huwelijksreis in Zuidoost-Azië. Ze konden een van de laatste vluchten terug nemen, maar moesten vervolgens meteen in quarantaine.”

Nog veel lintjes

Ze begon de lintjes te knopen toen iedereen witte lakens uit de ramen begon te hangen, toen het besef begon door te sijpelen dat de ‘quarantaine light’ voor langere tijd zou zijn. Elke dag op het middaguur verlaat ze haar tweede verdieping en komt ze naar de brug om een lint bij te knopen.

“Ik naai als hobby (onder meer voor het conservatoriumballet, red.) en had toevallig een lap witte stof liggen. Daar ben ik lintjes van beginnen knippen. Ik heb nog veel, maar hopelijk is het niet nodig.”

In eigen buurt

Intussen trekt ze haar plan. Naast naaien houdt ze zich bezig met knutselen, kaartjes maken, lezen en tv kijken. “Af en toe maak ik een praatje met de buren, braafjes op anderhalve meter afstand. Met een goede vriendin ging ik aanvankelijk op de zitbank hier beneden aan het water zitten, zij aan het ene uiterste, ik aan het andere.”

Ik doe dit voor alle grootouders die hun kinderen of kleinkinderen niet kunnen zien. En ook voor de medewerkers van de zorg Bea

“Nu dat niet meer mag, zijn we een wandeling gaan maken, maar daar voelde ik mij achteraf niet goed bij. Zoveel volk op straat! Sommige mensen waren heel egoïstisch, wilden niet opzij gaan. Ik blijf voortaan in mijn eigen buurt, bij de Kraanbrug met mijn lintjes die ik vanuit mijn raam zie.”

Betekenis

Het ritueel geeft haar een goed gevoel. Het doet oma Bea plezier als kinderen uit de buurt de linten komen tellen. Andere mensen spreken haar aan. “Het is een beetje egoïstisch om dit voor mij alleen te doen. Ik doe het nu voor alle grootouders die hun kinderen of kleinkinderen niet kunnen zien. En ook voor de medewerkers van de zorg. Iedereen mag er voor zichzelf een betekenis aan geven.”