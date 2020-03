Olifantenfan overhandigt opnieuw cheque aan Planckendael en start prompt nieuwe actie Wannes Vansina

16 maart 2020

09u54 6 Mechelen 3.341,65 euro. Zoveel heeft de eindejaarsactie van Kris Lamon opgeleverd in de strijd tegen olifantenherpes. Intussen startte ze een nieuw initiatief op ten voordele van het Qiyo-fonds van Zoo Planckendael.

Kris Lamon verkocht tijdens de eindejaarsperiode kalenders en winkelzakjes met haar foto’s van de Muizense olifantenfamilie. De opbrengst overhandigde ze vrijdag aan de verzorgers. “Het was de grootste opbrengst tot nog toe. Intussen zitten we in totaal aan dik 9.000 euro”, vertelt ze.

Intussen startte ze alweer een nieuwe actie. Tot en met 15 mei verkoopt ze placemats (15 euro), onderzetters (15 euro voor zes) en sleutelhangers (5 euro) met een foto van Qiyo. “Ik hoop alles te kunnen leveren de eerste veertien dagen van juni, symbolisch tussen de sterf- en geboortedatum van onze betreurde Qiyo.”

Bestellen kan via krislamon@telenet.be. Meer info op de Facebookgroep ‘De olifanten van Planckendael’. Ze hoopt dat onder meer dankzij haar steun snel een vaccin kan worden gevonden tegen olifantenherpes. “De kalfjes van Planckendael zitten nu volop in de gevarenzone.” Lamon doet overigens alles in overleg met het dierenpark.

Ze zal de dieren een tijdje moeten missen, want sinds zaterdag is de zoo gesloten voor bezoekers vanwege het coronavirus. “Bij mooi weer fiets ik nog wel een keer tot daar in de hoop hen te zien van aan de vaart.” De fans van De olifanten van Planckendael moeten in elk geval niet wanhopen. De fotografe heeft nog voldoende leuke opnames om de coronasluiting te overbruggen.