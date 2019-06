Offerblokdief krijgt een jaar effectief en moet 5.000 euro betalen aan Hanswijkbasiliek TVDZM

05 juni 2019

16u35 0 Mechelen Gregory S., een 32-jarige man uit Wallonië, moet een jaar naar de cel voor twee diefstallen. Hij ging er telkens vandoor met het geld uit de offerblok. Aan de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek moet hij zo’n 5.400 euro. Bij de laatste diefstal beschadigde hij de biechtstoel uit de 17de eeuw.

De feiten dateren van maart 2019. Toen kreeg de kerkfabriek in de mot dat er geld uit de offerblokken was verdwenen. Op basis van camerabeelden kon S. worden geïdentificeerd. Wanneer hij op 15 maart opnieuw werd opgemerkt in de kerk, besloot de koster om de politie te verwittigen en de deuren te sluiten. Agenten konden hem ook arresteren maar in een vluchtpoging vernielde de dertiger een deel van de biechtstoel. Sinds zijn arrestatie zit de man in de cel. De 32-jarige kon worden herkend op twee verschillende camerabeelden. Met een ijzeren staaf en dubbelzijdige plakband was hij toen naar klein geld aan het vissen.

Eerder al zeven keer veroordeeld

Het parket vervolgde de dertiger ook nog voor een poging tot diefstal. Alleen kon de man niet duidelijk worden herkend. Hiervoor werd hij uiteindelijk ook vrijgesproken. Voor de twee andere diefstallen, werd hij veroordeeld tot een effectieve celstraf. “U bent in het verleden al zeven keer veroordeeld en lijkt niets te leren”, motiveerde rechter Suzy Vanhoonacker haar vonnis. “Er kan dan ook niets anders dan een effectieve celstraf worden opgelegd.”