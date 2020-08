Oeps! Bestuurder rijdt zich vast op jaagpad onder spoorwegbrug Tim Van Der Zeypen

17 augustus 2020

13u15 3 Mechelen Een oudere autobestuurder heeft zich vanmiddag vastgereden op de brug van het jaagpad langs de Dijle ter hoogte van de spoorwegbrug aan de Thomas More hogeschool in Mechelen.

De chauffeur zou zich hebben vergist door enkele wegwerkzaamheden aan de Leuvensesteenweg. De politie van Mechelen-Willebroek is momenteel ter plaatse. De takeldienst bekijkt nu hoe ze de wagen het best kunnen takelen. Het jaagpad werd tijdelijk afgesloten uit vrees voor problemen met de instabiliteit van de brug. De brandweer werd eveneens verwittigd. Zij gingen na of er effectief problemen waren. Na controle bleek de brug nog voldoende stabiel te zijn en werd de brug opnieuw vrijgegeven. De chauffeur wordt opgevangen door de politie. Zelf raakte hij niet gewond. Het voertuig liep door zich vast te rijden lichte schade op.