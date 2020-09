Octopuspalen met slagboom sluiten schoolstraten af Wannes Vansina

09 september 2020

De schoolstraten aan Scheppers, De Luchtballon, de Ursulinen en de Toverberg in Mechelen worden voortaan bij het begin en het einde van de schooltijd afgesloten door een slagboom die bevestigd is aan een octopuspaal. “Met de octopus-slagbomen geven we onze schoolstraten nog meer de uitstraling die ze verdienen. Het komt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de gezonde lucht in de schoolomgeving ten goede”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie. De palen werden deels gefinancierd met Vlaamse subsidies voor veiligere schoolomgevingen die vorig jaar werden toegekend voor een bedrag van bijna 30.000 euro. Een deel van dat geld ging ook naar de plaatsing van 45 extra fietsbeugels aan zeven schoolomgevingen: De Puzzel, Sint-Jan Berchmans, Victor Van de Walle, De Spreeuwen, De Wegwijzer, Sint-Rombouts afdeling Veldenstraat en Ursulinen. Daarnaast werd geïnvesteerd in een verkeersremmer ter hoogte van de school Abeel.