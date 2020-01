O.L.V. van de De Ham wint met voorleeswandeling prijs ‘De Grote Voorleesdag’ Wannes Vansina

10 januari 2020

Basisschool O.L.V. van de De Ham in Mechelen heeft vrijdag een boekenpakket in ontvangst mogen nemen als beloning voor haar bijzondere deelname aan ‘De Grote Voorleesdag’, een initiatief van de ouderkoepels GO! Ouders, KOOGO en VCOV. De school in de Augustijnenstraat organiseerde een voorleeswandeling doorheen de stad. Op zestien plekken konden de leerlingen genieten van voorlezen, van mopjes over liefdesbrieven en Bijbelverhalen tot jeugdboeken en Dag Allemaal. Het creatieve initiatief werd beloond met twintig boeken.