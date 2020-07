Nutswerken in Stationsberg: verkeer slechts in een richting mogelijk Wannes Vansina

13 juli 2020

Het verkeer kan sinds deze ochtend en tot en met eind deze week slechts in een richting over de Stationsberg in Muizen. Aannemer T&O voert werkzaamheden uit aan de nutsleidingen, waardoor de straat enkele dagen enkelrichting wordt. Het verkeer van de Leuvensesteenweg moet een omleiding volgen via de Smisstraat. Dit geldt ook voor de bussen van De Lijn. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door. Het is maar een klein voorproefje voor wat Muizen te wachten staat. Eind dit jaar vernieuwt Infrabel de brug over de spoorweg van de Stationsberg, in 2021 volgt deze van de Smisstraat.