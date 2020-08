Nu al examenstress: scholen openen deuren voor ingangsexamens (tand)artsen Wannes Vansina

25 augustus 2020

11u47 0 Mechelen Het schooljaar moet nog beginnen, maar toch heerste al examenstress in verschillende scholen in de regio. Leerlingen die voor arts of -tandarts willen gaan studeren, leggen er vandaag dinsdag en morgen woensdag ingangsexamens af.

Omwille van de coronamaatregelen was het niet mogelijk om zoals anders 5.000 jongeren samen te brengen in de Heizel in Brussel. Vandaar dat de examens werden gespreid over verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel, veelal scholen. Deze ochtend moesten de kandidaat-artsen vol aan de bok, morgen is het de beurt aan de -tandartsen.

In de Mechelse regio is dat onder meer het geval in de KITOS-scholen Ursulinen Mechelen en College Hagelstein. “We bereiden sinds jaar en dag leerlingen grondig voor op deze toelatingsproef in wetenschappelijke seminaries en vonden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze lokalen open te stellen en daar ook personeel voor in te zetten”, aldus de scholengroep.

Alle scholen hechtten veel belang aan coronaveiligheid. Social distancing was gewaarborgd, overal stond handontsmettingsmiddel klaar, mondmaskers waren verplicht. “De preventiemaatregelen kregen gunstig advies van de GEES en CELEVAL”, zegt Tom Sas, directeur van OLVP Bornem, dat de deuren opent voor 46 kandidaten.

“De grote nutsbedrijven zijn op de hoogte zodat luidruchtige of verstorende activiteiten in de buurt van de examenlocatie zoveel als mogelijk vermeden worden.”

Leerlingen mochten overigens hun examen niet in de eigen school afleggen om de gelijkheid tussen de deelnemers te garanderen.