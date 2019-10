Noodschool valt in de smaak. “Er zijn leerlingen en collega’s die niet meer terug willen.” Wannes Vansina

24 oktober 2019

13u51 0 Mechelen “Er zijn leerlingen en collega’s die niet meer terug willen.” De plotse evacuatie van een deel van de Mechelse basisschool Go Shil! naar het Douaneplein is duidelijk een goede zet geweest. De elf keer 24 leerlingen en hun leerkrachten blijken het prima te stellen op de noodlocatie. “Hier heerst een zeeklassengevoel”, lacht directeur Sofie Van Loock.

De plafonds van de oude schoolgebouwen van Go Shil! in de Louizastraat bestaan uit witte latten met daarachter een constructie van baksteen. Vorige week kwam, gelukkig tijdens een pedagogische studiedag, een stuk naar beneden. Het schoolbestuur nam het zekere voor het onzekere en besliste alle elf klassen (van de in totaal 24) te evacueren en ook de refter en de keuken zijn momenteel in onbruik.

“Pittig”

“Het was best pittig, maar uiteindelijk is alles heel snel gegaan. De beslissing om te verhuizen naar de oude gebouwen van de douane werd donderdag genomen, geen 24 uur later waren alle stoelen, banken en kasten verhuisd. We hebben heel veel hulp gekregen van scholen van onze groep. Het Atheneum van Heist-op-den-Berg stuurde zelfs leerlingen om te helpen verhuizen, terwijl de stad verhuiscontainers leverde”, vertelt Van Loock.

Na de herfstvakantie mogen de eerste vier klassen terugkeren naar de Louizastraat na de voltooiing van de eerste werken, de rest moet mogelijk wachten tot na kerst. Intussen draait ‘vestigingsplaats Douaneplein’ op volle toeren. Wisten we niet beter, we zouden denken dat de school er al jaren is. “Het gebouw is minstens even goed als onze oude klassen. De brandblussers waren nog gekeurd, er zijn voldoende toiletten en we beschikken zelfs over een omheinde speelplaats. Er zijn leerlingen en leerkrachten die niet meer terug willen”, lacht de directeur.

Speelplaats

Dat wordt bevestigd tijdens een rondleiding. Leerlingen en leerkrachten blijken het prima naar hun zin te hebben. Of het beter is dan de Louizastraat, daar zijn de meningen over verdeeld. “Het is zeker tof, voor eventjes. Dat we nu met twee zesdes samenzitten, is heel leuk. Enkel onze speelplaats had wat groter mogen zijn en we missen speeltuigen”, vertelt Loïc Debatty (11).

“We hebben alles wat we nodig hebben”, vult klasgenoot Emma Plomteux (11) aan. Ze miste wel haar warme maaltijd - Go Shil! is een half-internaat - maar dankzij een traiteur komt ook dat spoedig snel in orde. “We zijn de burgemeester heel dankbaar dat we toch nog goed les kunnen krijgen.”

Onderwijsfunctie

Die burgemeester, Alexander Vandersmissen, kwam donderdag polshoogte nemen en was tevreden met wat hij zag. “Ik dacht de kinderen een hart onder de riem te steken, maar dat bleek niet nodig. Hier hangt een positieve vibe. Schitterend!”

De lokalen staan grotendeels leeg sinds het vertrek van de douane afgelopen zomer. Volgens Onderwijsschepen Marina De Bie (Groen) moet het gebouw een onderwijsfunctie behouden. “Op langere termijn willen we hier de capaciteitsproblematiek van het secundair onderwijs aanpakken. Ook op korte termijn kunnen we er een onderwijsfunctie aan geven. De afgelopen maanden heb ik verschillende mensen gezien die met innovatie en nieuwe methodieken bezig zijn. Dit kan de perfecte locatie zijn om dat te faciliteren.”