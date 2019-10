Noodopvangcentrum voor asielzoekers blijft jaar langer open Wannes Vansina

29 oktober 2019

11u45 0 Mechelen Het noodopvangcentrum in de oude ziekenhuiscampus op de Zwartzustersvest zal in maart niet de deuren sluiten, maar mogelijk pas een jaar later. De stad Mechelen en het Rode Kruis beslisten om het minstens open te houden tot eind 2020 na een oproep van Fedasil. Volgens de stad is het een “evidente keuze” omdat de verbouwingen tot woonzorgcentrum toch niet eerder zullen starten.

Het noodopvangcentrum Zwartzustersvest is operationeel sinds 28 maart en wordt beheerd door Rode Kruis-Vlaanderen. Sindsdien verblijven er 180 asielzoekers. In september werd de capaciteit nog uitgebreid tot 230 personen. Er werd altijd gesteld dat het noodopvangcentrum slechts een jaar zou bestaan.

“Die termijn wordt nu verlengd met minstens negen en maximum twaalf maanden. De huidige opvang verloopt vlot en het gebouw blijft intact tot 2021, dus dit was voor ons een evidente keuze”, meldt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

Er wordt verwezen naar de recente toename van het aantal asielaanvragen. Fedasil verwacht vooral volgend jaar nood aan extra opvangcapaciteit. Bovendien zullen de verbouwingswerken door toekomstige eigenaar Zorgbedrijf Rivierenland tot woonzorgcentrum waarschijnlijk niet starten voor maart 2021 en met zekerheid niet voor december 2020.

Taalklassen

Het Rode Kruis heeft de zorg voor de 230 bewoners de afgelopen maanden op zich genomen en zal dat blijven doen. De stad Mechelen verlengt het deeltijds contract van de projectcoördinator en een administratief medewerker met een jaar. Verder zal de stad in de meerjarenplanning een garantiebudget vrijmaken voor de aanstelling van een voltijds leerkracht om kinderen vanaf vier jaar les te geven. Dat budget kan lager worden in het geval dat de Vlaamse Overheid een deel subsidieert.

De Mechelse onderwijspartners werden vorige week ingelicht van de verlenging en reageerden volgens de stad enthousiast. “Net zoals voor de periode tot en met maart 2020, zullen er ook voor de periode nadien goede afspraken gemaakt worden met betrekking tot de opvang van het vijftigtal jongste bewoners. Zo is er nu al opnieuw sprake van de organisatie van taalbadklassen en is het de bedoeling om de meeste kinderen gewoon naar school te laten gaan, netoverschrijdend en verspreid over verschillende klassen”, luidt het.

Charter

Eerder deze maand ondertekende De Francesco een charter van de Verenigde Naties waarin ze verklaarde dat de stad Mechelen solidair is met vluchtelingen. “De berichtgeving daarrond bracht een golf van warme reacties teweeg. Vandaag laten we als stad zien dat het niet bij symbolische woorden alleen blijft, maar dat we echt ons steentje willen bijdragen. Het is onze plicht om mensen in nood te helpen. Als iedereen een beetje doet, gebeurt er heel veel”, zegt ze.

Centrummanager André Bockstal verklaarde enkele weken terug dat het noodopvangcentrum een rustig en kalm centrum is. Nochtans vond er begin juli een ernstige steekpartij plaats tussen twee bewoners. Volgens de man ging het om een geïsoleerd incident. “Zet 230 Vlamingen bijeen en je hebt ook regelmatig akkefietjes.”