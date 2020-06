Nona start ticketverkoop voor een derde van het aantal zitplaatsen Wannes Vansina

12 juni 2020

16u58 0 Mechelen In tegenstelling tot veel andere cultuurhuizen is kunstencentrum nona in Mechelen gestart met de ticketverkoop voor volgend seizoen. Voorlopig wordt slechts een derde van het totale aantal zitplaatsen verkocht.

Veel cultuurhuizen stellen de verkoop uit omwille van de onzekerheid door het coronavirus, zoals ook Cultuurcentrum Mechelen. Bij nona ging de verkoop maandag wél van start. “Het volledig nieuwe seizoen is een voorwaardelijk wijsje. Met wat we nu weten, kunnen we in september daadwerkelijk onze deuren opnieuw openzetten, zij het met een gevoelige capaciteitsbeperking. Door de veiligheidsmaatregelen kunnen we onze zalen op dit ogenblik maar ongeveer voor een derde openstellen”, zegt Bart Vanvoorden, artistiek leider.

Volgens nona is de interesse bij het publiek groot. De eerste twee dagen gingen al meer dan duizend tickets de deur uit. “Een glazen bol hadden we niet, maar we kregen al wel signalen van onze abonnees dat ze op hete kolen zaten. Mensen zitten al bijna drie maanden in hun kot. Dat vreet aan ieder van ons. Kunst en cultuur kunnen mensen opnieuw inspireren en samenbrengen”, aldus de artistiek leider.

Heel erg rendabel is het natuurlijk niet, voorstellingen organiseren voor slechts voor een derde gevulde zalen. “Als structureel gesubsidieerd huis lukt het in eerste fase zeker wel, maar het is een bezorgdheid. Onze hoop is dat de capaciteit nog omhoog gaat”, zegt communicatieverantwoordelijke Stijn Van Bosstraeten. De artiesten krijgen sowieso hun volledige gage.

Het meer dan volwaardig programma ontdek je hier. Nona raadt aan snel te boeken. “Voor uitverkochte evenementen moeten geïnteresseerden zich zeker aanmelden voor de wachtlijst. Zo kunnen wij ze contacteren als er binnenkort extra plaatsen beschikbaar zijn”, geeft Vanvoorden nog mee.