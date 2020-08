Nog vijf bewoners testen positief in Milsenhof, maar nauwelijks ziekteverschijnselen Wannes Vansina

28 augustus 2020

10u58 2 Mechelen Goed en slecht nieuws uit het door het coronavirus getroffen woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen. Bij een derde algemene controle testten nog eens zeven bewoners en personeelsleden positief. Opvallend: enkel de zes bewoners die in het ziekenhuis werden opgenomen, vertonen ziekteverschijnselen.

De derde globale testing vond woensdag plaats bij veertig bewoners en eenendertig personeelsleden. Vijf bewoners bleken positief, net als twee personeelseden, van wie er een op dat moment niet aan het werk was. “Het lijkt erop dat we een kentering doormaken en de grote piek voorbij is”, zegt directeur Danny Coremans.

“Alle mensen die positief bleken, vertonen geen symptomen. We zouden hun besmetting dus nooit gemerkt hebben zonder die tests. Ik ben echter voorstander van veel testen, het geeft ons de kans in te grijpen vóór mensen echt heel ziek worden. Bovendien hebben we zo zekerheid over de situatie.”

57 bewoners verblijven nu op een aparte cohortafdeling binnen het woonzorgcentrum. Ze vertonen geen symptomen en worden ook niet behandeld. “Zij worden van zeer nabij opgevolgd, maar medicatie is op dit moment niet aan de orde”, zegt Coremans.

Zes mensen werden opgenomen in het ziekenhuis met milde symptomen. Niemand van hen heeft beademing nodig. De positief geteste personeelsleden werken allemaal op de cohorte-afdeling en kunnen dus gewoon aan de slag blijven.

Pijnlijk

Dat is goed nieuws, maar maakt het soms ook moeilijk te bevatten. “Sommige bewoners begrijpen niet waarom ze op de cohortafdeling moeten verblijven omdat ze zich goed en gezond voelen; Ze vragen zich af waarom ze hun kinderen niet mogen zien. Dat is pijnlijk.”

“We proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ze toch nog zoveel mogelijk contact hebben. We hebben een extra administratieve kracht geëngageerd om alle telefoons op te vangen en door te verbinden met de specifieke afdeling. Ook met tablets en skype proberen we het contact tijdens deze lockdown in stand te houden.”