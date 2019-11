Nog slechts één nummer voor Huis van de Mechelaar en Sociaal Huis



Wannes Vansina

19 november 2019

10u28 0

Wie telefonisch contact wil opnemen met het Sociaal Huis, dient voortaan ook het gratis nummer 0800 20 800 te bellen. Dat nummer was al in gebruik voor de dienstverlening van het Huis van de Mechelaar, maar het OCMW had nog een betalend nummer. Aan de hand van een script kunnen de meeste vragen rechtstreeks behandeld worden. Als er echt specifieke vragen zijn, wordt de beller doorverbonden met de desbetreffende dienst. “Dit zal de dienstverlening naar de burger ten goede komen. Door te werken met een gratis nummer, werken we bovendien ook drempelverlagend”, zegt Vicky Vanmarcke, schepen van Burgerzaken en Dienstverlening. Het callcenter kan je wekelijks bereiken van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur (behalve op vrijdag tot 12.30 uur). “De baliemedewerkers van het Sociaal Huis krijgen zo meer tijd om onze Mechelaars ten dienste te staan en persoonlijk te helpen bij hun vragen”, aldus nog Vanmarcke.