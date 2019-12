Nog kerstcadeaus gestolen: online bestelling verdwijnt uit inkomhal Antoon Verbeeck

22 december 2019

15u47 1 Mechelen In het appartementsgebouw in de Duivenstraat verdwenen op vrijdag enkele kerstcadeautjes. Een dief ging aan de haal met een online bestelling van voorzitter van Natuurpunt Kern Mechelen Nils Iwens.

“De bestelling, met speelgoed voor onze kinderen, stond in de inkomhal van ons appartementsgebouw. DHL had het daar afgezet. Door de drukte konden we pas twee dagen later onze bestelling halen maar toen we in de hal aankwamen, zagen we dat het pakket verdwenen was. Het moet een bewoner of bezoeker zijn geweest”, vertelt Iwens.

De politie werd niet ingelicht. “We zijn bij de buren gaan aanbellen om te horen of iemand ons pakket had gezien, maar zonder resultaat. Op de lift hebben we een bericht gehangen, maar daar kwam nog geen reactie op. DHL nam een foto van het pakket in de inkomhal en voor hen is dat voldoende. Zij voelen zich niet aansprakelijk. Wij gaan dus opnieuw de geldbeugel mogen openen voor nieuwe cadeautjes.” Op vrijdag werden er ook kerstgeschenken van de voorzitter van Open Vld gestolen. Daar ging het om een inbraak.