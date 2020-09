Nog geen trainingen bij Kangoeroes Mechelen Dirk Bogaerts

08 september 2020

19u23 0 Mechelen De heren van basketclub Kangoeroes Mechelen staan te trappelen van ongeduld. Op één oktober start coach Paul Vervaeck met zijn programma aan de voorbereiding. Hopelijk is iedereen dan present - én gezond, buitenlanders inclusief.

Vier buitenlanders heeft Basket Mechelen dit seizoen op de payroll staan. Drie Amerikanen en één Nederlander : dat zijn de jongens die aanstonds worden verwacht. Of Covid-19 nog voor spelbreker gaat zorgen, weten we over een paar weken, wanneer de groepstrainingen eindelijk van start gaan. Laten we hopen dat coach Paul Vervaeck zijn plannen niet overhoop hoeft te gooien. Sportief manager Tony Van Den Bosch blijft voorzichtig. “Alle spelers hebben zich aan een individueel programma te houden”, zegt VDB over de uitzonderlijke, korte voorbereiding. “Ook onze Belgen moeten zich daar naar schikken. Iedereen heeft zich aan de wet te houden. De Belgen trainen niet in groep. Dat heeft te maken het statuut , momenteel zijn ze technisch werkloos verklaard. Op de buitenlanders is het nog wachten. Zij zijn nog niet aangekomen.”

Zwaar eerste competitieluik

Kangoeroes is in een zware poule ondergebracht. Mechelen zit samen met Oostende, Giants , Brussels en Charleroi. “Veel tijd krijgen we niet. Op 7 november start de Euromllions League. Vijf weken later na onze eerste, gezamenlijke training moet je er al staan. En buitenlandse oefenwedstrijden is ook ‘ not done ‘. Die zijn alsnog niet toegelaten. We zullen dus oefenpartners in eigen land moeten gaan zoeken”, verduidelijkt de sportieve manager de vervelende ongemakken.

Geïnvesteerd in spelers uit eigen regio

De spelerskern ligt wel vast. Met Jito Kok en Marvin Clark behield het team twee degelijke buitenlanders. Nieuw zijn Trevor Thompson en Kameron Edwards. “Deze vier gaan het moeten doen, maar ik ben vooral blij met onze Belgische aanwinsten. Die hebben we gevonden in de persoon van Domien Loubry en het jonge talent Jonas Foerts. Deroover en Loubry bekleden samen de positie als spelverdeler“, licht Tony Van Den Bosch een klein tipje van de sluier.

Ambitieuze voorzitter is goed omringd

Mechelen stond na het stopzetten van de competitie er sportief niet zo slecht voor. Dat vond ook voorzitter Luc Katra. “Commercieel gaat het de club voor de wind. Er blijven nieuwe sponsors opduiken. Dat is toch een positieve evolutie gezien het klimaat waarin we nu vertoeven. Op dit moment wordt er vooral werk gemaakt van de zaalcapaciteit. We gaan een dossier indienen om ons toeschouwersaantal op te trekken. Ik reken erop om 600 toeschouwers te mogen ontvangen, dit in tijden van Covid” , aldus de voorzitter, die zich het voorbije jaar beter heeft laten omringen.