Nog geen borg van 5 miljoen euro voor verdere vernieuwing stadion KV Mechelen Wannes Vansina

26 mei 2020

08u23 0 Mechelen De gemeenteraad heeft maandagavond een beslissing over een bijkomende stadswaarborg aan KV Mechelen van 5 miljoen euro, voor verdere vernieuwingswerken aan het stadion, uitgesteld. De vernieuwing van de laatste tribune was sowieso al uitgesteld.

De stad waarborgt momenteel al diverse leningen van YRKV Mechelen ten bedrage van maximaal 12 miljoen euro. In het kader van het beleidsplan ‘KVM2025’ stelde de club de stad de vraag om deze borgstelling uit te breiden met 5 miljoen.

De meerderheid wilde daarop ingaan, maar op vraag van de oppositie werd een beslissing uitgesteld. “Dit dossier is niet volledig en niet gestaafd door duidelijke cijfers”, aldus Marc Hendrickx (N-VA).

Zonnepanelen op dak

De borgstelling moet de club in staat stellen om bijkomende financiering te bekomen bij de banken en zo de geplande investeringen te kunnen doen. Het bestuur wil het stadion energieneutraler maken met zonnepalen over zowat de helft van het dak, laadpalen en fietsenstallingen.

Daarnaast is de borgstelling bedoeld voor de vernieuwing van het stadion aan de kant van de begraafplaats. Deze werd wel uitgesteld. “We hebben de plannen om de tribune af te breken en een nieuwe te bouwen verlaat, omwille van corona”, zegt algemeen directeur Frank Lagast.

Tekentafel

De plannen voor de vernieuwing van de oude businesstribune om het stadion zo rond te maken, zijn ook nog niet concreet. “Ze liggen nog op de tekentafel. De waarborg is voor twintig jaar, dus we hebben nog wel wat tijd.” Verder wil de club investeren in een nieuwe jeugdacademie.

Volgens Lagast moet de stad zich geen zorgen maken over de financiële situatie van de club. “Grote problemen hebben we door corona nog niet gehad. Afwachten hoe we het nieuwe seizoen kunnen aanvatten.”