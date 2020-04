Nog 40 coronapatiënten in AZ Sint-Maarten: “Gaan van vier naar drie corona-afdelingen” Els Dalemans

24 april 2020

13u57 0

In het AZ Sint-Maarten in Mechelen worden op dit moment nog 40 coronapatiënten verzorgd. “We betreuren twee overlijdens, maar er is ook goed nieuws. 25 patiënten mochten de voorbije week het ziekenhuis verlaten, en ook bij ons neemt de druk stilaan af”, zegt Dany Daelemans van AZ Sint-Maarten.

Met alweer een drukke week achter de rug, gaf het AZ Sint-Maarten opnieuw een overzicht van de strijd tegen het coronavirus. “Op dit moment worden 40 patiënten met bevestigde coronabesmetting verzorgd in ons ziekenhuis. 12 van hen liggen op de dienst intensieve zorg, 8 mensen worden beademd. De afgelopen week kwamen er 12 nieuwe patiënten bij, maar 25 patiënten -meer dan het dubbele- werden ontslagen en mochten weer naar huis. Spijtig genoeg betreuren we ook 2 overlijdens”, somt Daelemans op.

Daling is ingezet

“Net als in vele andere ziekenhuizen, zagen ook wij bij AZ Sint-Maarten de voorbije twee weken een daling van het aantal behandelde coronapatiënten. Op onze dienst intensieve zorg zien we een afvlakking. We gaan daarom de komende dagen deze patiënten verzamelen op drie in plaats van vier eenheden. De oorspronkelijke capaciteit blijft wel beschikbaar, om in geval van nood meteen weer ingeschakeld te worden. We moeten immers waakzaam blijven, want deze positieve evolutie betekent niét dat de crisis voorbij is. We moeten de coronamaatregelen blijven volgen om een heropflakkering van de epidemie te vermijden.”

Sinds 18 maart werden in het AZ Sint-Maarten alles samen 162 corona-patiënten verzorgd, 105 mochten het ziekenhuis verlaten, 17 mensen zijn overleden.