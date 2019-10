Nobele onbekende Alexander Vandersmissen vervangt Somers als burgemeester van Mechelen Wannes Vansina

13u57 0 Mechelen Alexander Vandersmissen wordt de nieuwe burgemeester van Mechelen nu Bart Somers kiest voor de Vlaamse regering. Over enkele weken legt hij de eed af bij de gouverneur. “Toen ik begon als schepen, had ik niet gedacht dat ik tien maanden later burgemeester zou zijn”, lacht Vandersmissen, die nauw zal samenwerken met eerste schepen Patrick Princen. Vicky Vanmarcke doet vervroegd haar intrede in het schepencollege, heel wat bevoegdheden worden herschikt.

Bart Somers ruilt voor de tweede keer in zijn negentienjarig burgemeesterschap zijn sjerp in voor een post in de Vlaamse regering. In de periode 2003-2004 was hij minister-president, wat hem niet in dank werd afgenomen door de Mechelaars. Dat hij dit keer vertrekt, is geen verrassing. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna een jaar geleden had hij ook uitdrukkelijk niet beloofd burgemeester te zullen blijven. Hij ambieerde ook openlijk het ministerschap. Toch was het volgens Somers geen gemakkelijke beslissing. “Maar ik heb heel veel vertrouwen in Alexander, Patrick en het hele schepencollege.”

Als een team

Somers noemde de afgelopen jaren enkele keren uitdrukkelijk Greet Geypen als zijn opvolgster, maar zij bedankte voor de eer. Aangezien de post sowieso naar een liberaal moest gaan, dat was zo afgesproken binnen Vld-Groen-m+, viel de keuze op Vandersmissen. Hij is nog geen jaar schepen van Mobiliteit, Burgerzaken, Juridische Zaken, Senioren en Personen met een beperking, maar was eerder ook al elf jaar voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen. Hij begon in 1999 als parlementair medewerker van Somers en was vervolgens actief op verschillende kabinetten.

“Bart is natuurlijk niet zomaar te vervangen, maar er staat een sterke ploeg klaar om het beleid verder te zetten. Het schepencollege zal nog meer dan voorheen als een team opereren en samenwerken. Ik ben een teamspeler en zie mijzelf als coach. Net als de voorbije maanden bij de voorbereiding van Mechelen Fietsstad, zal ik daarbij verder intensief samenwerken met Patrick Princen en de hele ploeg in het schepencollege om de ambities voor deze beleidsperiode te realiseren. We gaan dan ook onverminderd verder op de ingeslagen weg”, belooft Vandersmissen.

Met hart en ziel

De waarnemend burgemeester is 45, studeerde Politieke Wetenschappen en woont in de wijk Tervuursesteenweg. Hij heeft drie kinderen en doet aan politiek “om een verschil te maken voor de stad en voor elke Mechelaar, zeker voor mensen die het moeilijk hebben”. Hij is zelf verrast binnenkort de sjerp (of dat een Vlaamse of Belgische wordt, heeft hij nog niet beslist) te mogen omgorden. “Maar toen de fractie mij vroeg, heb ik niet lang getwijfeld. Ik doe al heel wat jaren met hart en ziel aan politiek en dit is een uitdaging die ik dan ook met heel veel goesting aanga.”

Vandersmissen stond afgelopen gemeenteraadsverkiezingen pas tiende op de kieslijst en behaalde 1.290 voorkeurstemmen, wat hem de 15de verkozene maakte. Dat is een fractie van de monsterscore van Somers (15.735 voorkeurstemmen). “Ik heb in het verleden meer in de schaduw gewerkt”, verklaart hij. “Als voorzitter van Woonpunt loop je minder in de schijnwerpers, maar we hebben met de sociale huisvestingsmaatschappij een belangrijk transitieverhaal doorgevoerd.”

Superblij

Vandersmissen wordt als schepen vervangen door Vicky Vanmarcke (31), die werkt als parlementair medewerker voor Bart Somers in het Vlaams Parlement. Zij wordt bevoegd voor Mobiliteit, Burgerzaken, Dienstverlening en Dierenwelzijn. Aanvankelijk zou zij pas halverwege de bestuursperiode haar intrede doen ter vervanging van Koen Anciaux, maar ze wordt dus al eerder aan boord gehaald. “Ik ben superblij met de kans die ik nu krijg en zal deze met twee handen grijpen. Ik ben heel blij met Dierenwelzijn, een thema dat mij na aan het hart ligt. Voor de andere bevoegdheden zal ik mij moeten inwerken.” Vanmarcke is geen nieuwkomer in de politiek. Sinds vijf jaar is ze parlementair medewerkster van Somers in het Vlaams parlement. Ze behaalde van op de vijftiende plaats 1.465 voorkeurstemmen.

Bevoegdheden

De wissels leiden tot een herschikking van bevoegdheden. Plaatsvervangend eerste schepen Patrick Princen, nu al bevoegd voor Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling, wordt bevoegd voor Communicatie en Participatie. Cultuur- en Toerismeschepen Bjorn Siffer is voortaan ook verantwoordelijk voor Senioren, wat aansluit bij zijn bevoegdheid Sociale Cohesie. Personen met een beperking wordt toegevoegd aan het takenpakket van schepen Gabriella De Francesco, nu al bevoegd voor Sociale Zaken. Schepen Koen Anciaux ruilt Dierenwelzijn voor Juridische Zaken.

“Het team wordt dus wat herschikt, maar de ambitie blijft dezelfde: Mechelen op koers houden, als stad met veel ambitie, maar waar ook iedereen mee is”, aldus Kristof Calvo, titelvoerend eerste schepen. “Over de nieuwe Vlaamse regering hebben Groen en Open VLD uiteenlopende meningen, maar in Mechelen hebben we een sterk gemeenschappelijk project. Wij blijven positief samenwerken.”

“Ambities voor Mechelen moeten sky-high liggen”

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen was er woensdag als de kippen bij om Vandersmissen succes te wensen en hoopt op een goede samenwerking. “De ambities moeten sky-high liggen.”

Directeur van het ondernemersnetwerk Tom Laveren wil blijven toekijken dat er voldoende investeringen gebeuren in Mechelen en dat er oog is voor ruimte om te ondernemen. “We gaan ook toezien dat de eerder voorgestelde ambities – onder Bart Somers - worden uitgevoerd. Zo wil Mechelen de komende zes jaar nummer 1 worden op het vlak van deelmobiliteit. De stad wil ook de meeste startende ondernemers hebben. En het gaat ook de strijd tegen de kinderarmoede aan. Dit is een verhaal waar ondernemers hun schouders willen onderzetten”, zegt Laveren. Voka – KvK hoopt dat Vandersmissen mobiliteit als een absolute prioriteit zal blijven beschouwen. “En ook verder kijkt dan Mechelen alleen.”