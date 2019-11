NMBS onderzoekt treinhalte in Hombeek Wannes Vansina

26 november 2019

10u44 0

De NMBS onderzoekt de heropening van het station van Hombeek. Dat heeft schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke maandagavond gezegd op een vraag van gemeenteraadslid Catherine Francois (Vlaams Belang). Zij hield een pleidooi om terug een treinstop te houden. “Tijdens werkdagen rijden 8 à 10.000 auto’s door de dorpskern van Hombeek. De bewoners zijn die overlast en pollutie beu. Bijkomend is dat er de laatste jaren heel veel wordt gebouwd in Hombeek.” Volgens Vanmarcke kwam het onderwerp reeds aan bod tijdens de besprekingen voor een nieuw openbaar vervoersplan in het kader van de vervoersregio. “De verbinding van de dorpen is een van de belangrijke aandachtpunten”, aldus de schepen.