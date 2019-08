Nijverheidstraat afgesloten voor branweerinterventie Tim Van der Zeypen

28 augustus 2019

17u00 1

De brandweer is momenteel bezig met een interventie in ‘De Oude Weverij’ in de Nijverheidsstraat. “Omstreeks 16.15 uur werd er een felle rookontwikkeling waargenomen door een buurtbewoner”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De rook was afkomstig vanuit het pand dat momenteel dienst doet als buurthuis voor de Armeense gemeenschap in Mechelen. De brandweer is momenteel op zoek naar de oorzaak. Vermoedelijk is de rook afkomstig van een brand in het valse plafond van het gebouw. Eerder op de dag zouden er roofingwerking hebben plaatsgevonden. Gewonden zijn er niet. De straat is momenteel afgelosten.

Later meer.