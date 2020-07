Nieuwkomers kunnen Nederlands oefenen tijdens

digitale editie van ‘Samen Lopen’ Antoon Verbeeck

06 juli 2020

13u02 0 Mechelen Stad Mechelen organiseert deze zomer een digitale variant van het project ‘Samen Lopen’, waarbij nieuwkomers Nederlands kunnen oefenen terwijl ze samen lopen met andere Mechelaars.

Er komen wekelijks tips, oefeningen en uitdagingen online en deelnemers zullen aangemoedigd worden om in kleinere groepjes te lopen. “We komen deze zomer niet fysiek samen in grote groep, maar samen lopen zullen we”, zegt schepen van Diversiteit Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+). “We zorgen voor de nodige interactie online en moedigen leden aan om in kleine groepjes te gaan lopen. We hopen dat dat dit jaar niet anders is en kijken al uit naar de groepseditie van volgend jaar.”

“We werken vanuit de Facebookpagina met de ‘Samen Lopers’ naar een toppunt toe en duimen voor een mooi gezamenlijk slotmoment”, vult sportschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+) aan. “We hopen alvast dat we de deelnemers met dit project een duwtje in de rug kunnen geven om ook daarna verder werk te maken van hun Nederlands via sociale contacten en het samen sporten.”