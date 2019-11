Nieuwkomers duwen culinair niveau Dijlestad omhoog: Drie nieuwe Mechelse restaurants debuteren in Gault&Millau Wannes Vansina

04 november 2019

18u07 3 Mechelen Marc Declerck en Gerald Watelet hebben maandagmiddag de editie 2020 van de nieuwe Gault&Millau voorgesteld. De anonieme inspecteurs van de gids hebben dit jaar in België en Luxemburg meer dan 1.300 restaurants gerecenseerd, waaronder ook 130 nieuwe adressen. Daaronder drie uit Mechelen en eentje uit Rumst.

Gault&Millau nam 22 eethuizen uit de regio op in de gids. Bistro Olivia in Sint-Katelijne-Waver en Lam’eau in Mechelen verdwenen weliswaar, maar er kwamen er vier nieuwe voor in de plaats. Ken Verschueren en zijn Tinèlle in Mechelen is nog maar twee maanden open, maar krijgt wel meteen 14 op 20. De chef is daar best tevreden mee. “Door omstandigheden zijn we pas later kunnen opengaan, waardoor de start van Tinèlle, Bar Bib en de catering van de zalen in Het Predikheren gelijk viel. We kwamen uit een heel intense periode die mij soms zorgen heeft gebaard – het was hier een zottekeskot!”

Hij is dan ook erg tevreden met de beoordeling. “Er zijn restaurants die daar vijf à zes jaar voor moeten werken, wij zijn vijf weken open.” Al is hijzelf natuurlijk wel meer gewoon. De Tuinkamer (Beerzel) haalde nog 16 op 20. “Maar dit is een heel ander concept. De Tuinkamer was een menuverhaal met heel veel hapjes, toeters en bellen. Met à la carte-restaurant Tinèlle proberen we toegankelijker te zijn voor een breed publiek. Het is eenvoudiger, maar daarom niet minder lekker. En natuurlijk is het de ambitie om volgend jaar een 15 te halen en het jaar erop een 16.”

Pizza

Ook bij tweede nieuwkomer Magma (13/20) in de Borzestraat roert een gerenommeerde chef in de potten. Maarten Van Essche stond eerder achter het fornuis van onder meer Noma, Pastorale en het Hof van Cleve. “We zijn zes maanden open en doen wat we graag doen. Ik serveer pizza’s en andere gerechten die ik zelf zou willen eten, maar die minder gangbaar zijn en misschien wat moeilijker liggen voor de grote massa. Dan is het cool om opgenomen te worden in een gerenommeerde gids.” Intussen werkt hij gestaag verder aan de opening van een zaak in de voormalige pastorij in Heffen, maar dat zal pas voor over een jaar of twee zijn.

Foodsharing

Ook De Fortuyne maakt zijn entree in Gault&Millau. Het restaurant in de Befferstraat opende in augustus vorig jaar. “We zijn superblij dat we na een jaar al vernoemd worden. Twaalf is een instapscore, maar we zijn blij deze al te mogen ontvangen en gaan nu verder werken om volgend jaar beter te doen”, zegt Nikita Van Beersel. In De Fortuyne staat foodsharing centraal. “We plaatsen de verfijnde gerechtjes midden op tafel. De gasten zijn zo meer met elkaar bezig en minder met hun eigen bord.” Sinds kort gebruikt de familiezaak trouwens kruiden, groenten en fruit van eigen kweek. “Uit de tuin van mijn schoonouders. Je proeft het verschil”, verzekert Nikita.

Huisnummer 95

De vierde en laatste nieuwkomer is géén nieuwe zaak. Huisnummer 95 in de Lage Vosbergstraat in Rumst bestaat al ruim twaalf jaar. De uitbaters waren maandag niet bereikbaar voor een reactie. Voor het overige weinig wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Nuance in Duffel blijft volgens Gault&Millau het beste restaurant van de regio, Pastorale in Reet blijft tweede. Het Land (Berlaar), Eyckerhof (Bornem) en Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver) vervolledigen de top 5. Twee restaurants wisten hun score te verbeteren. Motus in Puurs doet het met 13 op 20 een punt beter dan vorig jaar, Cafe d’O ging er een half punt op vooruit.

De Gault&Millau is ook dit jaar veel meer dan alleen een restaurantgids. In de gids 2020 brengt de uitgever twee rijk geïllustreerde cahiers: ‘Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg’ en ‘Great Cocktail Bars in Belgium’. In het eerste vind je Dom in Lier en The Cacao Project in Mechelen, in het tweede zijn geen bars uit de regio opgenomen.

De beste adresjes in de regio volgens Gault&Millau

17,5/20

Nuance (Duffel)

17

Pastorale (Reet)

16

Het Land (Berlaar)

Eyckerhof (Bornem)

15

Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver)

14

Numerus Clausus (Lier)

Petit Cuistot (Lier)

Tinèlle (Mechelen)

13,5

Cafe d’O (Sint-Amands)

De Vijfhoek (Sint-Katelijne-Waver)

13

’t Witte Goud (Leest)

Salto (Lier)

Magma (Mechelen)

Motus (Puurs)

12

De Narren (Bornem)

Bistro Achilles (Hombeek)

Goudt (Lier)

M-Eatery (Mechelen)

De Fortuyne (Mechelen)

Cosma (Mechelen)

Huisnummer95 (Rumst)

The Dining Room (Sint-Amands)