Nieuweling Yorick Slaets dicht bij zege in Heultje Erik Vandeweyer

14 september 2020

11u16 2 Wielrennen In oktober werken de nieuwelingen hun Belgische kampioenschappen af. In het begin van de maand wordt er in Affligem op de weg gereden, op het einde van de maand tegen de klok. Yorick Slaets moet in staat zijn om een mooi resultaat neer te zetten. Hij kan aantonen dat hij klaar is om de overstap naar de juniores te maken. Het voorbije weekend strandde hij in Heultje op een mooie tweede plaats.

In Heultje werkte Slaets een snelle koers af. “Er waren enkele bochten, waar alles op een lint werd getrokken. Het zorgde inderdaad voor een snelle wedstrijd. Op het einde probeerde Sentjens het nog solo, maar uiteindelijk draaide het uit op een sprint. De aankomststrook was niet lang, zodat ik wist dat ik me goed moest positioneren. Ik kwam als tweede uit de laatste bocht en zat in het wiel van Vlad Van Mechelen. Volgens mij is hij momenteel de snelste man in het peloton. Het was niet mogelijk om hem nog voorbij te snellen.”

Rare tijden

Momenteel heeft Yorick Slaets zes koersen kunnen afwerken. “Eentje voor corona, vijf daarna. Het is echt zoeken om ergens aan de start te mogen komen. Iedereen drumt voor een plaatsje. Het is jammer dat veel organisatoren afgelasten. Soms gebeurt dat pas één week voor het evenement. De voorbije weken hebben de organisatoren die wel doorzetten, nochtans bewezen dat het perfect mogelijk is om coronaproof toch een koers op poten te zetten. Het is natuurlijk ook aan de renners om zich te houden aan de regels. Als er gevraagd wordt om met één begeleider naar de koers te komen, moet je niet met vier man afkomen.”

Mooie doelen

Yorick Slaets hoopt de komende weken een opmerkelijk seizoen nog wat glans te kunnen geven. “De conditie is er. Ik eindigde meestal in de top tien. Ik richt me nu op de twee kampioenschappen die nog in mijn agenda staan. Het BK op de weg wordt gereden op het parcours van de Affligem Classic. Dat ken ik nog van vorig jaar, toen die race deel uitmaakte van de Topcompetitie. Het is heuvelend en dat is een voordeel. Toch kunnen sprinters er zeker aan hun trekken komen. Nadien sluit ik mijn nieuwelingenperiode af met het BK tijdrijden in Borlo. Ook die omloop ken ik. Bij de juniores zal ik deel blijven uitmaken van Avia-Rudyco-Janatrans.”