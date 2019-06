Nieuwe zebrapaden voor Dorpstraat na klachten Wannes Vansina

13 juni 2019

De slechte zebrapaden in de Dorpstraat in Leest worden zaterdag hersteld. De verzakte klinkers van de oversteekplaatsen tussen de Kouter en de Fazantenstraat, ter hoogte van de Sint-Niklaasschool en van café Vivelamour, worden uitgebroken en vervangen door asfalt. “Er kwamen bij de stad klachten binnen, zowel van de basisschool als vanuit de ruimere omgeving van Leest. Die klachten worden ernstig genomen en in dit geval is dan ook beslist om de werken op korte termijn uit te voeren”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. De aannemer sluit de zone tussen de Kouter en de Fazantenstraat voor één dag af. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Molenbeekstraat, N16 en Blaasveldstraat. Met de fiets of te voet kan je wel nog door. Het schilderen van de strepen gebeurt pas een week later, maar dan blijft de Dorpstraat wel open voor het verkeer.