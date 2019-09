Nieuwe vzw zamelt geld in voor Eerste Hulp Bij Autisme-kits. “Horeca is uitermate geschikt voor medewerkers met lichte arbeidsbeperking” Wannes Vansina

27 september 2019

Fondsen werven voor organisaties die jongeren met een mentale beperking en hun familie begeleiden en ondersteunen. Dat is het doel van Horeca Anders, een gloednieuwe vereniging opgestart door Ashley Vandervondelen (37) uit Heffen.

Vandervondelen is zaakvoerder van Horeca Agency en ondersteunt in die hoedanigheid startende cafés en restaurants. Vorig jaar hielp ze verschillende initiatieven in het kader van De Warmste Week. “Omdat we graag iets willen doen voor de maatschappij en de medemens”, zegt ze.

Dit jaar besliste ze actie te ondernemen voor een doel dat dichter bij haarzelf staat. Ze richtte samen met enkele medestanders Horeca Anders op, een feitelijke vereniging die hulp wil bieden aan organisaties die jongeren met een mentale beperking en hun familie begeleiden en ondersteunen.

“Ik heb zelf een zoon (9) met een complexe ontwikkelingsstoornis en autisme. We stuiten zo vaak op onbegrip van de buitenwereld.” Tristan leverde de inspiratie om in het kader van de Warmste Week geld in te zamelen voor de vzw Inzicht.

Eerste Hulp Bij Autisme

De Lierse vzw creëerde Eerste Hulp Bij Autisme-kits, die gezinnen helpen na een diagnose autisme. “Weten wat je er aan kan doen en hoe je er best mee omgaat, is vaak de grootste nood. Jammer genoeg is het aanbod in de zorgsector onvoldoende. Momenteel zijn er bijvoorbeeld voor autisme wachtlijsten voor hulp tot 4 jaar”, zegt oprichter Annemie Mertens.

Horeca Anders zoekt mensen om de EHBA-kits gedeeltelijk of volledig (175 euro) te sponsoren. “Hadden we zelf zo’n kit gehad na de diagnose, het had ons zeer goed geholpen”, zegt de oprichtster.

Inclusie in horeca

Maar Horeca Anders wil veel meer doen. De vereniging breekt een lans voor meer inclusie in de horeca. “30.000 mensen met een arbeidshandicap zitten in de werkloosheid, terwijl er een groot personeelsgebrek is in de horeca. Te vaak wordt gedacht van een persoon met een lichte arbeidsbeperking: daar kunnen we niks mee. Terwijl zij vaak andere talenten hebben die ook waardevol zijn”, zegt Vandervondelen.

Medeoprichter van Horeca Anders Jelbrich Hendrickx heeft daar in haar cateringzaak Sense for Food in Koningshooikt ervaring mee. “De horeca is uitermate geschikt om medewerkers met een lichte arbeidsbeperking in te zetten. Het werken met de handen gaat hen prima af en ze pakken sneller informatie op omdat het over een begrijpelijk onderwerp gaat; eten en drinken.” Horeca Anders bestaat verder uit Yasmine Gerard (Horeca Webzine) en Kurt van Tendeloo (Hygieia).

Meer info: www.horeca-anders.be en eerstehulpbijautisme.be.