Nieuwe verlichting op komst voor Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk Wannes Vansina

03 augustus 2020

Stad Mechelen en de kerkfabriek slaan de handen in elkaar voor de vernieuwing van de elektrische installatie en verlichting van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. De uitvoering is gepland in 2021.

De huidige verlichting dateert van de jaren 1960 en is het ontwerp van de bekende Mechelse modernistische architect Jan Lauwers, die destijds de restauratie door bombardementen en storm zwaar beschadigde kerk leidde. Ze is niet alleen oud, ze verbruikt ook veel energie en voor de kegelvormige armaturen zijn zelfs geen vervanglampen meer beschikbaar.

Het college besliste al in 2013 het bouwheerschap voor de vernieuwing over te nemen van de kerkfabriek en te financieren (120.000 euro), maar ook de rest van de verouderde elektrische installatie is dringend aan vernieuwing toe. De kerkfabriek voorziet daarvoor 60.000 euro.

“Bij vernieuwing van verouderde verlichtingsinstallaties kiezen we altijd voor LED verlichting. Dit zorgt voor minder energieverbruik en het past in de duurzaamheidsstrategie van onze stad”, geeft schepen van Monumenten Koen Anciaux nog mee.