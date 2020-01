Nieuwe verkeerssituatie leidt meteen tot filevorming Wannes Vansina

21 januari 2020

De nieuwe verkeerssituatie op de N15 in Mechelen leidde dinsdagochtend meteen tot filevorming. Ten gevolge van het terugbrengen van het verkeer op een rijstrook en de realisatie van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers mét verkeerslichten met drukknop was het tijdens de ochtendspits rijtje schuiven ter hoogte van de Nekkerhal voor het verkeer komende uit de richting Bonheiden. De weggebruikers wennen er maar beter aan. De regeling geldt zeker tot eind dit jaar. Het verkeer moet overigens over een nieuw stuk aangelegde weg. De oude N15 wordt momenteel opgebroken om de aansluiting van de Tangent op de N15 volgend jaar mogelijk te maken.