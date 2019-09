Nieuwe verkeersremmer Abeelstraat al stuk: straat weer drie weken dicht Wannes Vansina

03 september 2019

Het kruispunt van de Abeelstraat met de Olmenstraat gaat vanaf morgen woensdag drie weken dicht voor het verkeer. De aannemer moet er de verkeersremmer herstellen die een half jaar geleden werd aangelegd.

De verkeersremmer werd aangelegd tussen 25 februari tot 22 maart. “We kregen meldingen vanuit de buurt dat de stenen niet goed genoeg verankerd lagen. We hebben de aannemer vervolgens ‘return to sender’ gestuurd”, zegt Andy Frans van de Communicatiecel Wegenwerken.

De aannemer zal de stenen op zijn kosten opnieuw vastleggen, waarop het beton moet uitharden. De Abeelstraat is tijdens deze werken telkens in dubbelrichting bereikbaar tot tegen de werfzone. De Olmenstraat blijftenkel bereikbaar via het klein weggetje achteraan.